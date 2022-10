Buiten het zicht van de wereld is een stille ramp gaande in Syrië. Bijna de hele bevolking leeft onder de armoedegrens. Weinig mensen kunnen voedsel, zorg en schoon drinkwater betalen. Daardoor ontstaat er nu ook een cholera-uitbraak, zegt het Rode Kruis in gesprek met NU.nl. De organisatie opent gironummer 6251 om het land te helpen.

Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik noemt de situatie erger dan tijdens de zwaarste fase van de oorlog. "Het land is kapotgeschoten. Er is niet of amper elektriciteit. De watervoorziening is verstoord. Specialistische zorgklinieken en ziekenhuizen zijn verwoest."

Botweg gezegd is dat laatste het kleinste probleem van de bevolking. "Want als iemands kind er een gebroken been krijgt is er überhaupt geen geld voor het transport en de noodzakelijke medische hulp", legt Van Schaik uit.

Cijfers over problemen in Syrië: Oorlog leidde tussen 2011 en 2021 tot 350.000 doden

Momenteel is 25 procent van de bevolking op de vlucht

90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens

Twee derde van de bevolking lijdt onder voedselschaarste

De helft van alle water- en toiletvoorzieningen zijn verwoest

59 procent van de ziekenhuizen is open, maar er is geen geld voor behandelingen

In amper een maand kregen honderden mensen cholera

In Syrië leven ruim zeventien miljoen inwoners. Van hen leven bijna vijftien miljoen mensen onder de internationale armoedegrens. Dat houdt in dat zij zo'n dollar (1,03 euro) per dag (of minder) te besteden hebben, terwijl de prijzen er afgelopen jaar met gemiddeld 80 tot 90 procent zijn toegenomen. Zo ook de prijs van eten.

Van Schaik was in juli nog in Syrië. Ze zag dat mensen met hulp van het buitenland proberen te overleven. Ook proberen ze op innovatieve manieren aan geld, voedsel en water te komen. Zo proberen inwoners extra veel te werken en eigen tuintjes te onderhouden, maar de droogte in het land maakt dat laatste lastig.

“We moeten hen enig perspectief bieden zodat zij kunnen overleven” Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik

Vijftien miljoen mensen hebben acuut hulp nodig

Bijna vijftien miljoen Syriërs hebben acuut humanitaire hulp nodig. Volgens het Rode Kruis leven zij "in een puinhoop" en is de situatie "ontzettend nijpend". Zonder hulp dreigen velen te overlijden.

Maar juist in deze tijd staat Syrië minder scherp op het netvlies van de rest van de wereld. De oorlog in Oekraïne, maar ook de situatie in Afghanistan en problemen in eigen land verdringen deze crisis naar de achtergrond. "Dat is begrijpelijk", zegt Van Schaik. "Het is een wereld met heel veel crises op dit moment, maar wij vinden ook deze belangrijk."

Het Rode Kruis hoopt daarom op financiële hulp vanuit Nederland. Van Schaik realiseert zich dat ook inwoners hier minder te besteden hebben, door bijvoorbeeld de energiecrisis. "Wij weten gelukkig dat mensen gul zijn. Zij laten dat ook met kleine donaties zien. En elke kleine bijdrage is welkom."

Wat kan het Rode Kruis met donaties? Met het geld bouwt het Rode Kruis mobiele medische klinieken. Ook worden er voedselpakketten uitgedeeld en waterpompen aangelegd. Ten slotte kunnen inwoners hulp krijgen bij het opzetten van een bedrijf of zelfs zwangere schapen ontvangen om veeteelt te beginnen. "We moeten wat perspectief bieden zodat zij kunnen overleven."