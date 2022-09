Er lag een plan om de Belgische minister van Justitie te ontvoeren, zegt minister Vincent Van Quickenborne zaterdagavond zelf in een videoboodschap. Dat zou het federaal parket in België hem verteld hebben. Drie Nederlandse verdachten zijn aangehouden door de politie.

"Donderdag werd ik in de namiddag gebeld door federaal procureur-generaal Frédéric Van Leeuw", zegt Van Quickenborne in de video. "Hij vertelde dat er een plan was om mij te ontvoeren."

"De verdachten werden gearresteerd en ze zullen worden overgeleverd aan ons land. Goede resultaten dus, dankzij professioneel ingrijpen van onze veiligheidsdiensten."

"Het gaat om een dreiging die gericht was tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders", zei de minister, die ook vicepremier is, eerder op de dag. Ook liet hij weten enkele dagen niet mee te kunnen doen aan activiteiten en dat hij onder strikte beveiliging is geplaatst.

Politie nog op zoek naar vierde verdachte

Drie mensen zijn op verzoek van de Belgische autoriteiten gearresteerd in Leidschendam en Den Haag. Naar een vierde verdacht wordt nog gezocht.

De Belgische politie had de verdachten gevolgd van het huis van Van Quickenborne tot aan de Nederlandse grens. Bij de woning van de minister hadden de Nederlanders een auto achtergelaten. Daarin zijn volgens Belgische media een automatisch geweer en flessen met benzine gevonden.

VRT meldde zaterdagavond al dat het mogelijk zou gaan om een poging tot ontvoering. Drugscriminelen zouden Van Quickenborne willen ruilen tegen een gedetineerde. De politie houdt er volgens VRT rekening mee dat de opdrachtgevers "drugsbaronnen in het buitenland" zijn.

Ook Van Quickenborne legt de link met de criminaliteit. "Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren. Met meer mankracht en middelen dan vroeger."