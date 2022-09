De Belgische politie is op zoek naar een vierde verdachte in de zaak rondom de bedreiging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, zo melden Belgische media zaterdag. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Den Haag en Leidschendam al drie Nederlanders aangehouden. Het is onbekend of de vierde verdachte ook een Nederlander is.

Het is nog altijd onduidelijk om wat voor bedreigingen het gaat. Het Belgische federale parket zegt in een verklaring slechts dat ze recent zijn en "zeer ernstig".

De Vlaamse omroep VRT meldde zaterdagavond dat het mogelijk om een poging tot ontvoering zou gaan. Drugscriminelen zouden Van Quickenborne, die ook vicepremier is, dan willen ruilen tegen een collega die vastzit, stelt de zender. Volgens de VRT houdt de politie er rekening mee dat de opdrachtgevers "drugsbaronnen in het buitenland" zijn.

De Nederlanders werden op verzoek van de Belgische justitie aangehouden in Leidschendam en Den Haag. De Belgische politie had ze gevolgd van het huis van Van Quickenborne tot aan de Nederlandse grens. Bij het huis hadden ze ook een auto achtergelaten. Daarin zijn volgens Belgische media een automatisch geweer en flessen met benzine gevonden.