Het hoofd van de mensenrechtencommissie van het Kremlin, Valery Fadeyev, heeft kritiek geuit op de mobilisatie van reservisten die in Oekraïne moeten gaan vechten. De Russische president Vladimir Poetin gaf daar deze week opdracht toe.

Fadeyev riep de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu op een eind te maken aan de strenge manier waarop veel rekruteringsbureaus in het land te werk gaan. Zelfs mannen die geen enkele ervaring hebben met de gewapende strijd, kregen het bevel hun dienstplicht te vervullen.

Ongeveer 300.000 personen moeten worden gemobiliseerd. Tijdens de procedure gaat van alles mis. De leider van de Siberische republiek Jakoetië, Aysen Nikolayev, gaf toe dat er fouten zijn gemaakt. "Er zijn reservisten ten onrechte opgeroepen. Zij moeten worden teruggestuurd. Daaraan wordt al gewerkt", zei hij.

Op sociale media in Rusland circuleren ook berichten over mensen zonder enige militaire achtergrond die toch een oproep hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor oude of chronisch zieke reserveofficieren. Eerder werd aangekondigd dat soldaten tot 35 jaar konden worden gerekruteerd.

Doema wil reservisten een bonus geven

Of de oproep van Fadeyev iets zal veranderen, is maar de vraag. In de Doema, het Russische parlement, lijkt het mobiliseren van die 300.000 reservisten namelijk erg hoog op de agenda te staan. Zo werd zaterdag een wetsvoorstel ingediend om militairen die zich aansluiten bij het Russische leger een eenmalige bonus te geven.

De bonus zou een bedrag van 300.000 roebel (zo'n 5.450 euro) bedragen, zo maakte het Russische staatspersbureau Ria Novosti bekend.