De Belgische premier Alexander De Croo noemt de bedreiging van zijn minister van Justitie Vincent Van Quickenborne "totaal onaanvaardbaar''. Voor de bedreiging zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag en Leidschendam drie Nederlanders aangehouden.

De aanhoudingen werden gedaan op verzoek van de Belgische autoriteiten. De Croo is dankbaar voor de goede samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische veiligheidsdiensten.

Op Twitter schreef de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz in een reactie: "We staan samen zij aan zij voor de veiligheid in onze landen. We zullen nooit buigen."

Het is nog onduidelijk om wat voor bedreigingen het precies gaat. Het Belgische federale parket zegt in een verklaring dat ze recent en "zeer ernstig" zijn. Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws werden vrijdagochtend bij het huis van Van Quickenborne in Kortrijk zeker één automatisch geweer en flessen benzine gevonden in een auto met een Nederlands kenteken.

Van Quickenborne, die ook vicepremier is, is vanwege de bedreigingen onder verhoogde beveiliging geplaatst, zo meldt het parket. België vraagt Nederland om de verdachten, die 20, 29 en 48 jaar oud zijn, over te dragen.