Door slecht weer in het noorden van India zijn in de afgelopen 24 uur zeker 36 mensen om het leven gekomen. Van hen kwamen twaalf om door blikseminslagen, zo meldt persbureau AP. De komende dagen wordt meer zware regenval verwacht.

In de noordelijke Indiase deelstaat Uttar Pradesh kwamen zeker 24 mensen om het leven doordat hun huizen instortten als gevolg van de zware regenval. In de afgelopen vijf dagen maakten blikseminslagen al zeker 36 slachtoffers. Bestuurders roepen de autoriteiten op om mensen instructies te geven over hoe ze moeten handelen als er slechte weersomstandigheden zoals onweersbuien zijn.

Blikseminslagen zijn tijdens het moessonseizoen in India, dat van juni tot september duurt, niet uitzonderlijk. Wel is het aantal blikseminslagen het afgelopen jaar met 34 procent toegenomen.

Volgens klimaatwetenschapper Sanjay Srivastava komt dit door ontbossing, het uitputten van waterbronnen en vervuiling. Dat zou bijdragen aan klimaatverandering, waardoor er meer bliksem zou zijn.