Drie Nederlanders zijn vannacht gearresteerd in verband met een "ernstige" dreiging tegen de Belgische minister van justitie Vincent Van Quickenborne, meldt het Belgische federaal parket. Bij het huis van de minister zou een auto met wapens en Nederlandse nummerborden zijn aangetroffen, schrijft HLN.

België vraagt Nederland om overlevering van de verdachten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat er in Den Haag aanhoudingen zijn verricht op verzoek van de Belgische autoriteiten. Over de verdachten is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.

HLN schrijft dat de auto vrijdagochtend is ontdekt in de directe omgeving van het huis van Van Quickenborne in Kortrijk. De krant baseert zich op "betrouwbare bronnen" die beweren dat er enkele kalasjnikovs, explosief materiaal en Nederlandse nummerborden in het voertuig lagen.

De minister heeft extra beveiliging gekregen, omdat er afgelopen week signalen waren dat hij in gevaar zou zijn. Ook enkele van zijn activiteiten gaan de komende dagen niet door, schrijven Belgische media.

Het OM laat weten dat er na de signalen onmiddellijk een onderzoek is opgestart. "Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging ernstig moest worden genomen." Ook het OCAD, dat de terroristische en extremistische dreigingen in België monitort, is gealarmeerd.