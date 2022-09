In Den Haag en Leidschendam zijn afgelopen nacht drie Nederlanders gearresteerd in verband met een ernstige dreiging tegen de Belgische minister van justitie Vincent Van Quickenborne. Bij het huis van de minister zou een auto met zeker één automatisch geweer en Nederlandse nummerborden zijn aangetroffen, schrijft HLN.

België vraagt Nederland om overlevering van de verdachten, meldt het Belgisch federaal parket. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat er aanhoudingen zijn verricht op verzoek van de Belgische autoriteiten. Het gaat om drie Nederlanders van 20, 29 en 48 jaar.

HLN schrijft dat de auto vrijdagochtend is ontdekt in de directe omgeving van het huis van Van Quickenborne in Kortrijk. De krant baseert zich op "betrouwbare bronnen" die zeggen dat er minstens één kalasjnikov, flessen benzine en Nederlandse nummerborden in het voertuig lagen.

De minister heeft extra beveiliging gekregen, omdat er afgelopen week signalen waren dat hij in gevaar zou zijn. Ook enkele van zijn activiteiten gaan de komende dagen niet door, schrijven Belgische media.

Het OM laat weten dat er na de signalen onmiddellijk een onderzoek is opgestart. "Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging ernstig moest worden genomen." Ook het OCAD, dat de terroristische en extremistische dreigingen in België monitort, is gealarmeerd.

Volgens bronnen van Nieuwsblad komt de dreiging uit het internationale drugscircuit. Hoewel de verdachten Nederlands zijn, zou hun opdracht uit het buitenland komen.

Reactie minister: 'Ik zal nooit buigen voor geweld'

Op Instagram laat de minister weten dat het om een dreiging ging tegen hem als minister van Justitie, en niemand anders. "Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk." Hij meldt verder dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. "Mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen."

Ook benadrukt Van Quickenborne dat hij nooit zal buigen voor geweld. "Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger."