Een vermiste man is zeventien dagen na de aardbeving in Zuidwest-China weer terecht. Gan Yu was in het gebied achtergebleven om een overstroming te helpen voorkomen. Maar de slechtziende Gan verloor zijn bril en bleef alleen achter in het ruige landschap, meldt BBC News. Afgelopen woensdag is hij gevonden door een boer.

De aardbeving op 5 september in de provincie Sichuan kostte 93 mensen het leven. Meer dan vierhonderd anderen raakten gewond.

Gan bleef die dag aan het werk bij de waterkrachtcentrale van Wandong. Hij probeerde overstromingen te voorkomen door water weg te pompen. Ook hielp hij zijn gewonde collega's.

Maar toen de zeer bijziende man zijn bril verloor, was het lastig wegkomen uit het ruige landschap, schrijven lokale media. Samen met zijn collega Luo Yong liepen ze ongeveer 20 kilometer in de bergen rondom de centrale.

Tevergeefs seinden ze om hulp, terwijl reddingswerkers het gebied doorzochten. Luo vertelde aan Chinese media dat ze hun kleren uittrokken, aan boomtakken vastbonden en er vervolgens mee zwaaiden. Uiteindelijk besloot Luo hulp te zoeken en verliet hij Gan. Die bleef achter met een geïmproviseerd bed van mos en bamboebladeren en wat wild fruit en bamboescheuten om te eten.

Op 8 september vonden reddingswerkers Luo. Maar tegen de tijd dat de schuilplaats van Gan drie dagen later was gevonden, was die er niet meer. Reddingswerkers troffen alleen zijn kleding aan.

Een boer die in de buurt van de waterkrachtcentrale woont, zocht deze week mee. Na een paar uur hoorde de boer Gan roepen en trof hij hem aan tussen de bomen. Gan is met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

Sichuan ligt op de rand van twee continentale platen die over elkaar schuiven. Aardbevingen komen er vaak voor. In 2008 werd er een beving met een magnitude van 7.9 gemeten. Die kostte meer dan 80.000 personen het leven.