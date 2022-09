Een abortusverbod uit 1901 is weer rechtsgeldig in Arizona. Dat heeft een rechter in die Amerikaanse staat vrijdag bepaald. De wet, die abortus in bijna alle gevallen verbiedt, werd in 1973 opgeschort vanwege de federale uitspraak in de zaak Roe vs. Wade. Die gaf vrouwen in de VS het grondwettelijke recht op abortus.

Het Amerikaanse hooggerechtshof maakte in juni een einde aan dat landelijke recht op abortus. De uitspraak in Roe vs. Wade werd op dat moment verworpen.

Sindsdien kunnen de staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. In Arizona houdt dat in dat abortus alleen is toegestaan als de ingreep noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden.

Volgens Planned Parenthood, een gezondheidsorganisatie die onder meer abortusklinieken runt, heeft de uitspraak "het bedroevende resultaat dat inwoners van Arizona bijna 150 jaar terug in de tijd worden geworpen".

Amerikaanse media melden dat er waarschijnlijk beroep zal worden aangetekend tegen de uitspraak.