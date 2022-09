De Canarische Eilanden maken zich op voor noodweer. Vanuit het zuiden nadert een tropische depressie, die kan uitgroeien tot een orkaan. De regering heeft vanaf middernacht de hoogste staat van paraatheid afgekondigd.

De tropische depressie ontstond in de buurt van Kaapverdië en nam in noordelijke richting snel in kracht toe. Voor vrijdag werd al code oranje uitgegeven. Op zondag krijgen de eilanden waarschijnlijk te maken met het hoogtepunt van de storm.

Het is niet waarschijnlijk dat de Spaanse eilandengroep de volle laag krijgt. Desondanks moeten de eilanden rekening houden met grote overlast door zeer harde wind en veel regenval. Dat kan leiden tot overstromingen, omvallende bomen en schade aan huizen.

De Spaanse meteorologische dienst voorspelt dat de komende dagen plaatselijk in een uur tijd zo'n 30 millimeter regen kan vallen. De kleine westelijke eilanden, Tenerife en Gran Canaria lopen het grootste risico. Fuerteventura en Lanzarote zullen naar verwachting minder last hebben.

De Canarische president Ángel Víctor Torres waarschuwt alle inwoners om hun huizen voor te bereiden op het zware weer, bijvoorbeeld door de daken te controleren en afvoeren leeg te maken. Op alle eilanden zijn maandag de scholen dicht.