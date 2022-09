De Noorse politie heeft vrijdag een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor een tweede verdachte in verband met de schietpartij in en rond een homobar in Oslo. Daarbij kwamen op 25 juni twee mensen om het leven en raakten 21 anderen gewond.

De verdachte is een Noorse staatsburger van in de veertig, zei de politie vrijdag op een persconferentie. De man was al bij de politie bekend vanwege criminele activiteiten. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan terroristische daden.

De politie heeft de naam van de man niet bekendgemaakt. Volgens Noorse media gaat het om de 45-jarige Arfan Bhatti. Hij zou op dit moment in het buitenland zijn.

De eerste verdachte werd direct na de schietpartij opgepakt. Het gaat om Zaniar Matapour, een Noor van Iraanse komaf. Hij wordt verdacht van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Matapour zit nog altijd vast.

Enkele dagen na de schietpartij liet Noorwegen al weten uit te gaan van een terroristische aanslag. Matapour zou sterk zijn geradicaliseerd, aldus de politie.