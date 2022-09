Voor het eerst in vier jaar is een Amerikaans vliegdekschip aangekomen in Zuid-Korea. Het vaartuig is daar voor gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea.

De oefeningen zijn bedoeld om het nucleair bewapende Noord-Korea af te schrikken. De Amerikanen hebben daarom het vliegdekschip USS Ronald Reagan met kernaandrijving en andere schepen uit die categorie aangemeerd in de havenstad Busan.

Seoel en Washington hebben plannen om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio uit te breiden. De in mei aangetreden Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft meer gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten beloofd. Dat deed hij na jaren van mislukte diplomatie met Noord-Korea onder zijn voorganger.

Pyongyang heeft dit jaar een recordaantal wapentests uitgevoerd. Ook herzag Noord-Korea eerder deze maand zijn kernwapenwet, waardoor het land nu als eerste een kernwapenaanval kan uitvoeren. Verder zegt Noord-Korea nooit zijn kernwapens af te staan.

Noord-Korea zou nieuwe kernwapenproef voorbereiden

De gezamenlijke oefeningen zullen de komende week voor de oostkust van Zuid-Korea plaatsvinden.

Zuid-Korea en de VS waarschuwen al enige tijd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich voorbereidt op een nieuwe kernwapenproef. Noord-Korea heeft sinds 2006 zes keer kernwapens getest. Dat gebeurde voor het laatst in 2017.

Washington heeft ongeveer 28.500 troepen in Zuid-Korea gestationeerd om het land te helpen beschermen tegen een mogelijke aanval van het noorden.

De vorige keer dat een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea aanmeerde, was in 2018. Sindsdien is het aantal militaire oefeningen flink teruggeschroefd. Deels vanwege diplomatieke pogingen om de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea te verbeteren en ten dele vanwege de coronapandemie.