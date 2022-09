Westerse landen hebben aangegeven dat ze zeer bezorgd zijn over de aanwezigheid en operaties van extremistische groeperingen in Afghanistan. Ook zeggen ze dat de Taliban hun verplichtingen op het gebied van terrorismebestrijding niet nakomen.

Speciale gezanten voor Afghanistan van de Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ontmoetten elkaar vorige week al.

Donderdag werd pas een gezamenlijk bericht naar buiten uitgebracht. Daarin zeggen de gezanten dat de aanwezigheid van Al Qaeda-leider Ayman Al Zawahiri, die onlangs werd geliquideerd bij een Amerikaanse aanval in Kaboel, aantoont dat de Taliban zich niet aan hun belofte houden. De Taliban houden vol dat ze niet wisten dat hij in Afghanistan was, maar Washington laat weten dat niet te geloven.