De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft de opdracht gegeven om de dood van de 22-jarige Mahsa Amini verder te onderzoeken. In het land wordt al dagenlang gedemonstreerd vanwege de dood van de vrouw, die bij haar arrestatie om het leven kwam.

Amini werd vrijdag opgepakt door de religieuze politie, omdat ze niet voldeed aan de islamitische kledingvoorschriften. De politie zou haar een klap op haar hoofd hebben gegeven, waarna ze op het bureau overleed. De politie ontkent en zegt dat de vrouw een natuurlijke dood stierf.

Raisi herhaalde donderdag de conclusie van de lijkschouwer dat Amini niet is geslagen. "Maar ik wil niet overhaast een conclusie trekken", zei hij op een persconferentie in New York. De president is daar om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

De president is daarnaast kwaad over de sancties die de VS de zedenpolitie in Iran heeft opgelegd. Hij beschuldigde het Westen donderdag van een "dubbele moraal". Zo wees hij op de vele burgers die jaarlijks door de Amerikaanse politie worden gedood. "Waarom zijn er geen onderzoeken die daarop volgen?"

In het land vinden de grootste protesten in jaren plaats. Raisi benadrukte dat er vrijheid van meningsuiting in Iran is, maar dat chaos "onaanvaardbaar" is.

De Iraanse autoriteiten waarschuwden donderdag dat het bijwonen van demonstraties naar aanleiding van de dood van Amini illegaal is. Demonstranten zullen worden vervolgd. Tot nu toe zouden zeventien mensen zijn omgekomen bij de protesten. Onder hen zijn zowel burgers als politieagenten.