De Syrische autoriteiten hebben 34 lichamen gevonden in de buurt van een migrantenboot nabij de Syrische kustplaats Tartous. Op de boot werden veertien opvarenden gevonden. De autoriteiten zoeken nog naar eventuele andere slachtoffers.

De overlevenden hebben verteld dat ze zijn vertrokken uit Noord-Libanon. Aan boord van de boot waren onder anderen Libanezen, Syriërs en Palestijnen. Niet alle slachtoffers hadden identiteitspapieren bij zich.

Het is niet bekend hoe de boot in de problemen is gekomen. In de Syrische wateren vinden nog zoekacties plaats. Die worden bemoeilijkt door een ruwe zee en harde wind.

In de Libanese stad Tripoli kwamen eerder op donderdag nog tientallen mensen samen om de autoriteiten te waarschuwen. Ze waren het contact verloren met een migrantenboot met tientallen mensen aan boord. Het is nu nog niet duidelijk of het hier om dezelfde boot gaat.

Libanon heeft recentelijk een piek in migratie gezien als gevolg van een diepe economische crisis. Het aantal mensen dat Libanon over zee verliet of probeerde te verlaten, verdubbelde volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN in 2021 bijna ten opzichte van 2020 en steeg in 2022 opnieuw met meer dan 70 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.