Bij protestacties in Iran zijn de afgelopen zes dagen zeventien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Zowel burgers als politieagenten zijn omgekomen bij de protestacties tegen politiegeweld tegen vrouwen.

De Iraanse mensenrechtenorganisatie IHR, die vanuit Oslo opereert, stelt dat het werkelijke dodental veel groter is. Volgens de organisatie zijn zeker 31 burgers de afgelopen dagen door politiegeweld omgekomen.

De acties begonnen vrijdag, nadat de 22-jarige Mahsa Amini was overleden. Ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze niet voldeed aan de islamitische kledingvoorschriften.

Volgens de demonstranten kreeg Amini een fatale klap op haar hoofd van de politie. Ze overleed op het bureau. De politie ontkent en zegt dat ze een natuurlijke dood stierf.

Protesten in zeker vijftien steden

Na de dood van Amini braken grote protesten uit in zeker vijftien Iraanse steden. Vrouwen deden hun sluiers af en knipten hun haar.

De politie greep hard in en op sommige plekken zou gericht zijn geschoten. Woensdag meldden de autoriteiten dat zeven demonstranten en vier politieagenten om het leven waren gekomen.

Sinds woensdag is in Iran de toegang tot Instagram en WhatsApp grotendeels geblokkeerd. Demonstranten gebruikten die kanalen om met elkaar te spreken. In de westelijke regio Koerdistan zou zelfs helemaal geen internet meer zijn.