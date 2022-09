Voor de bestrijding van malaria, tuberculose en aids heeft een grote groep landen een recordbedrag van 14,3 miljard euro toegezegd. Dat gebeurde op de driejaarlijkse conferentie van het Global Fund in New York. Malaria, tuberculose en aids zijn wereldwijd de ziektes waar de meeste mensen aan sterven.

Het geld gaat naar onder meer voorlichting, ziekenhuizen, klinieken en de ontwikkeling van medicijnen. Ook worden er onderzoeken mee betaald. De organisatie wil in 2030 aids, tuberculose en malaria uit de wereld hebben geholpen.

Het doel was om 18 miljard euro op te halen, maar dat is niet gelukt. Wel is het totaalbedrag van de bijna vijftig landen hoger dan drie jaar geleden. Toen werd op een conferentie in Frankrijk 14 miljard opgehaald.

Volgens het Global Fund is door de coronacrisis het besef gegroeid dat "gezondheidsproblemen wereldwijd met elkaar verbonden zijn". Sinds de oprichting hebben de programma's die betaald worden door het fonds naar schatting 50 miljoen levens gered, zegt een woordvoerder.

De Nederlandse overheid draagt de komende drie jaar in totaal 180 miljoen euro bij. Sinds de vorige conferentie legde Nederland 156 miljoen euro bij. De Verenigde Staten hebben met 6 miljard euro de hoogste bijdrage toegezegd, gevolgd door Frankrijk (1,6 miljard euro), Duitsland (1,3 miljard euro) en Japan (1,1 miljard euro). Bill Gates heeft via zijn stichting 912 miljoen euro toegezegd. De Europese Unie geeft als organisatie 715 miljoen euro.

Het Global Fund is een internationale organisatie die in 2002 werd opgericht. De organisatie heet voluit het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria. Om de drie jaar organiseert het fonds een bijeenkomst om geld op te halen voor de bestrijding van de drie dodelijkste ziektes wereldwijd.