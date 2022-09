De laatste leider van de Rode Khmer, Khieu Samphan, is in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf door het Cambodjatribunaal. De man is inmiddels 91 jaar oud en is veroordeeld voor de genocide in Cambodja in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Samphan kreeg in 2018 al een levenslange celstraf opgelegd vanwege zijn rol tijdens het dictatoriale bewind van Pol Pot (1975-1979). Hij werd schuldig bevonden aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. In het hoger beroep zijn alleen een paar veroordelingen voor specifieke moorden teruggedraaid.

De bejaarde Samphan luisterde in een rolstoel naar het vonnis van de rechter. In de zaal waren ook overlevenden van het schrikbewind van de Rode Khmer en nabestaanden aanwezig.

Samphan was het staatshoofd van Cambodja tijdens het brute communistische regime van premier Pol Pot. Zijn ultramaoïstische Rode Khmer, de militaire tak van de partij, wilde een agrarische samenleving opbouwen en deporteerde mensen naar het platteland. In die vier jaar tijd overleden twee miljoen mensen - een kwart van de bevolking - door honger, martelingen, gedwongen arbeid en massa-executies.

De veroordeling van Samphan was de laatste uitspraak van het Cambodjatribunaal, dat gesteund wordt vanuit de Verenigde Naties. Het heeft uiteindelijk vijf leiders vervolgd, van wie er twee overleden tijdens het proces. Pol Pot heeft nooit juridische verantwoording afgelegd voor zijn daden. Hij overleed in 1998, voordat het gerechtshof was opgezet.