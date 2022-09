Slechts 35 van de 230 grienden die woensdag gevonden werden op een strand van het Australische eiland Tasmanië zijn nog in leven. Bijna 200 dieren hebben het niet gered nadat zij waren gestrand op de westkust van het eiland.

"Helaas hebben we te maken met een hoog sterftecijfer", zegt Brendon Clark, woordvoerder namens de reddingswerkers, donderdag tegen Australische media. "We hebben er alles aan gedaan om de walvissen in leven te houden zodat we ze vanochtend zouden kunnen redden. Maar er zijn er nog slechts 35 in leven. We willen deze dieren nu naar dieper water brengen."

De ruim tweehonderd dieren liggen zij aan zij op het strand van het Australische eiland. Grienden kunnen tot 7 meter lang worden en soms een paar duizend kilo wegen.

De dieren strandden op Ocean Beach. Dat deel heeft met een stevige branding te maken en ligt onbeschut. Die omstandigheden hebben er volgens Clark aan bijgedragen dat zo veel dieren zijn overleden.

Exact twee jaar geleden strandde een recordaantal van 470 grienden op de kust van Tasmanië. Toen konden ruim 100 dieren worden gered. De omstandigheden waren destijds "gunstiger", zegt Clark.

De oorzaak van het grote aantal strandingen is onbekend, maar experts suggereren dat de walvissen mogelijk naar de kust trekken in hun zoektocht naar voedsel.