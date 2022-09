Het Amerikaanse ministerie van Justitie mag verder met het onderzoek naar de documenten die werden gevonden bij een huiszoeking in de woning van oud-president Donald Trump, zo heeft een rechter woensdag besloten.

De FBI vond begin augustus meer dan elfduizend overheidsdocumenten in Trumps huis in Mar-a-Lago, in de staat Florida. Het onderzoek naar de documenten werd stilgelegd nadat advocaten van Trump daarom hadden verzocht.

Een rechter oordeelde eerder dat gewacht moest worden met het onderzoek. Eerst zou een onafhankelijke jurist het materiaal moeten beoordelen.

Vorige week werd die jurist aangesteld. Oud-rechter Raymond Dearie heeft de bevoegdheid gekregen om de gevonden documenten bij de overheid weg te houden. Toch oordeelde de rechtbank woensdag dat het ministerie van Justitie in de tussentijd verder mag gaan met het onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.

Daarnaast werden woensdag civiele rechtszaken tegen Trump en een aantal van zijn kinderen aangekondigd. Deze gaan over belastingontduiking via The Trump Organization en staan los van het strafrechtelijk onderzoek.