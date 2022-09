De staat New York klaagt de voormalige Amerikaanse president Donald Trump aan voor fraude bij zijn familiebedrijf. Dat heeft de openbaar aanklager van New York woensdag bekendgemaakt. Het bedrijf The Trump Organization is in die staat gevestigd.

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar mogelijke fraude binnen Trumps vastgoedbedrijf. The Trump Organization wordt beschuldigd van het plegen van "talloze gevallen van fraude en verkeerde voorstelling van zaken" bij het opstellen van de jaarverslagen van 2011 tot 2021.

Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft The Trump Organization misleidende verklaringen afgelegd tegen geldschieters, verzekeraars en de Amerikaanse belastingdienst. Het zou bijvoorbeeld gaan om de waarde van zes eigendommen van Trump, zoals golfclubs en de beroemde Trump Tower in New York.

Ook over "het merk Trump" zou het bedrijf hebben gelogen. Daardoor zou de familie Trump mogelijk hogere leningen hebben kunnen afsluiten en ten onrechte belastingvoordelen hebben gehad.

De rechtszaak volgt op een controversieel onderzoek waarin de New Yorkse aanklager Trump, het bedrijf en familieleden van Trump beschuldigde van vertragingstechnieken. Dat gebeurde volgens James bijvoorbeeld door dagvaardingen te negeren of te weigeren antwoord te geven op vragen tijdens verhoren. Zo wilden Donald Trump Jr. en Ivanka Trump pas verklaren nadat de rechter hen daartoe had gedwongen.

Volg het nieuws uit de Verenigde Staten Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Trump noemt onderzoek 'politiek gemotiveerde heksenjacht'

Trump ontkent enig wangedrag en beschreef James' onderzoek als een "politiek gemotiveerde heksenjacht". James is een Democraat. The Trump Organization noemt de beschuldigingen van James "ongegrond".

Het onderzoek van James staat los van een ander, strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de officier van justitie van het New Yorkse stadsdeel Manhattan, Alvin Bragg. Die zaak wordt in oktober behandeld.