324 mensen in Pakistan zijn overleden aan diarree, malaria en huidinfecties die het gevolg zijn van de zware overstromingen in het land. De Pakistaanse autoriteiten waarschuwen woensdag dat de situatie kan verslechteren als de benodigde hulp uitblijft.

Honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt en leven noodgedwongen in de buitenlucht. Er is een tekort aan onder meer schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Stilstaand water wordt noodgedwongen gebruikt als waterbron. Daarbij is het risico op ernstige gezondheidsproblemen groot.

Geïmproviseerde gezondheidsfaciliteiten en mobiele ziekenhuizen in overstroomde gebieden hebben miljoenen mensen behandeld voor door water overdraagbare ziektes. Gezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat de verspreiding van ziektes op een "tweede ramp" kan uitlopen.

De overstromingen zijn ontstaan door recordhoeveelheden regen in de zomer. Ongeveer een derde van het land kwam onder water te staan. Op sommige plekken zakt het waterpeil al, maar het kan nog twee tot zes maanden duren voordat al het water weg is.

De overstromingen hebben zo'n zestienhonderd mensen het leven gekost. Ongeveer 33 miljoen mensen in het land zijn getroffen door de natuurramp. De schade wordt geschat op zo'n 30 miljard dollar (30,3 miljard euro).