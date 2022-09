De morning-afterpil wordt gratis in Frankrijk. Vanaf volgend jaar verstrekken apotheken de pil gratis en zonder recept aan alle vrouwen die erom vragen. De pil was al gratis voor meisjes en vrouwen die studeren.

Ook kunnen jongeren tot 26 jaar zich gratis laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Dat zegt de Franse gezondheidsminister François Braun dinsdag in gesprek met 20 Minutes.

Braun zegt dat Frankrijk achterloopt op het gebied van preventie, met name als het gaat om de seksuele gezondheid. Volgens de minister neemt het aantal besmettingen met soa's toe. Hij hoopt die trend om te buigen door testen gratis te maken. Ook wil hij dat seksuele voorlichting op scholen verbetert.

In Nederland is de morning-afterpil te koop bij de drogist of apotheek. De pil kost tussen de 15 en 25 euro. Voor jongeren tot 21 jaar wordt de pil vergoed als de dokter hem voorschrijft. Voor vrouwen boven de 21 hangt de mogelijke vergoeding af van de aanvullende verzekering.