Het Amerikaanse ministerie van Justitie vervolgt 47 mensen voor het stelen van 240 miljoen dollar aan coronasteun. De verdachten zouden het geld hebben verduisterd met een volledig verzonnen voedselprogramma.

Het gaat volgens The New York Times om de grootste fraudezaak ooit waar coronasteun van de overheid voor is misbruikt. De groep verdachten zou het geld hebben ontvreemd door 125 miljoen neppe bonnetjes te maken. Daarop stonden de kosten van voedselpakketten die zogenaamd voor kinderen in nood waren bedoeld.

"Dit was een brutaal plan van duizelingwekkende proporties", zei een van de aanklagers dinsdag op een persconferentie. De fraudeurs zouden in de staat Minnesota wekelijks miljoenen dollars hebben weggesluisd. Zo loog een van de verdachten tegen de overheid dat hij met zijn organisatie dagelijks vijfduizend kinderen voedde.

Het Amerikaanse openbaar ministerie (OM) zegt dat de verdachten vanwege de chaos die de pandemie veroorzaakte alle ruimte hadden om te frauderen. Omdat de nood voor steun zo hoog was, versoepelden overheidsfunctionarissen bijvoorbeeld het toezicht op voedselprogramma's.

Verdachten staken coronasteun in auto's en juwelen

Aan het hoofd van de hele operatie staat volgens het Amerikaanse OM de 41-jarige Aimee B. Haar vrijwilligersorganisatie Feeding Our Future begon klein, maar kreeg in 2019 vanwege de pandemie 3,4 miljoen dollar aan overheidsgeld voor voedselsteun. In 2021 groeide die steun tot een bedrag van bijna 200 miljoen dollar.

B. verdeelde het ontvangen overheidsgeld onder kleinere organisaties, die vervolgens in lokale gemeenschappen voedselsteun moesten verzorgen. De vrouw moest in de gaten houden dat die coronasteun ook daadwerkelijk goed werd ingezet. Maar volgens het Amerikaanse OM deed ze precies het tegenovergestelde en faciliteerde ze de fraude.

De verdachten zouden het gestolen geld hebben uitgegeven aan onroerend goed in de Verenigde Staten, Kenia en Turkije. Ook zouden ze er onder meer auto's en juwelen van hebben gekocht. Wanneer de verdachten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.