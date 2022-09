Aydin C. hoort pas na 11 oktober wat voor straf hij krijgt voor het afpersen van de Canadese tiener Amanda Todd. De rechter zou zich vanaf dinsdag al over de strafmaat buigen, maar dat wordt nu uitgesteld omdat de aanklager positief is getest op het coronavirus, meldt de Canadese omroep CBC.

Todd deelde in 2012 een video op YouTube waarin ze vertelde dat ze werd afgeperst met naaktbeelden van haarzelf. Het meisje werd al drie jaar online lastiggevallen door de Nederlander C. en maakte daarna uit wanhoop een einde aan haar leven.

C. werd in augustus schuldig bevonden aan onder meer afpersing, intimidatie en het bezit van kinderporno. De twaalf juryleden kwamen binnen een dag tot hun oordeel. De zwaarst mogelijk straf in deze zaak is levenslang. C. ontkent alle schuld. De veertiger is niet vervolgd voor de dood van Todd. In 2020 werd hij uitgeleverd aan Canada.

C. is in Nederland eerder tot bijna elf jaar cel veroordeeld vanwege digitale stalking, afpersing en andere zedendelicten. Zijn slachtoffers waren vooral meisjes, maar ook homoseksuele mannen. De rechtbank achtte bewezen dat C. het vertrouwen van zijn slachtoffers won en ze er vervolgens toe overhaalde seksueel getinte foto's te sturen. Met die beelden perste hij ze af.