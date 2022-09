De zeventienjarige Oekraïense scholier Igor Klymenko heeft een prijs gewonnen voor het ontwikkelen van een drone die landmijnen detecteert. Hij krijgt 100.000 dollar (zo'n 100.000 euro), meldt Chegg.org. Dat is een organisatie die wereldwijd studenten bijstaat om hun innovaties tot een succes te maken.

De scholier uit Kyiv verhuisde aan het begin van de oorlog naar het Oekraïense platteland om zijn middelbare school af te maken. Klymenko verfijnde zijn uitvinding, waar hij al acht jaar aan had gewerkt. Ondertussen gaf hij leeftijdgenoten digitaal bijles in wis- en natuurkunde.

Het apparaat kan mijnen vanuit de lucht tot op 2 centimeter nauwkeurig detecteren. Hij werkt nu aan een verbeterde drone die bijvoorbeeld een vindplek met verf kan markeren. Ook probeert hij met behulp van kunstmatige intelligentie het type landmijn vast te stellen, zodat het explosief veilig onschadelijk kan worden gemaakt.

Sinds het behalen van zijn diploma helpt Klymenko Oekraïense studenten om beurzen te krijgen voor goede universiteiten in het buitenland. Hij is onlangs begonnen met een studie computerwetenschappen aan de Universiteit van Alberta in Canada en volgt online in deeltijd ook een opleiding in Kyiv.

Klymenko deed met zijn zogenoemde Quadcopter Mines Detector eerder al mee aan wedstrijden. Hij won ook al prijzen met de drone, die in zijn vaderland is gepatenteerd. Hij had eerder prototypes ontwikkeld met financiële hulp van een Finse maatschappelijke organisatie.

Voor de zogeheten Global Student Prize 2022 kwamen meer dan zevenduizend scholieren en studenten van zestien jaar en ouder uit 150 landen in aanmerking.