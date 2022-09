Een mogelijk derde geval van een overlijden door een overdosis insuline in een Belgische oudereninstelling is loos alarm. De vrouw bleek geen insuline ingespoten te hebben gekregen, meldt het Belgische Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Ook is er geen aanwijzing dat er boze opzet in het spel is.

De Vlaamse regering maakte eerder op de dag melding van het nieuwe slachtoffer in het Belgisch Limburgse Halen. Het slachtoffer zou, net als lotgenoten in twee andere woonzorgcentra, insuline toegediend hebben gekregen zonder dat het was voorgeschreven.

Het OM liet eerder al weten mogelijke insulinemoorden en pogingen daartoe te onderzoeken in rusthuizen in Oostrozebeke en Hasselt. In het eerste tehuis kwamen drie bewoners om. Vijf anderen overleefden het. Dat gold ook voor het slachtoffer in Hasselt.

Er waren aanwijzingen dat ook in Halen insuline zou zijn gebruikt, erkent justitie. Maar het onderzoek is bijna afgerond en daarvan blijkt geen sprake. Een vierde incident waar de Vlaamse zorgminister Hilde Crevits verwees, betreft waarschijnlijk een fatale val. Dat voorval was niet gemeld, zoals het hoort, maar ook daarbij zouden geen kwade bedoelingen zijn komen kijken.

De verdachte sterfgevallen in het tehuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke vonden in 2020 plaats, maar zijn nog altijd niet opgelost. Het incident in het Limburgse Hasselt dateert van mei dit jaar.

In Nederland zit een leerling-verpleegkundige twintig jaar gevangenisstraf uit vanwege 'insulinemoorden' op een aantal verpleeghuisbewoners. Van de in totaal elf slachtoffers overleden er vijf.