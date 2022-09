In België zijn meer gevallen ontdekt waarbij een inwoner van een oudereninstelling is overleden door toediening van insuline. Het is het derde woon-zorgcentrum waarbij zo'n incident zich heeft voorgedaan. Naar een vierde oudereninstelling loopt nog een onderzoek.

Het Belgische Openbaar Ministerie liet eerder al weten mogelijke insulinemoorden en pogingen daartoe te onderzoeken in rusthuizen in Oostrozebeke en Hasselt. In het eerste tehuis kwamen drie bewoners om het leven. Vijf anderen overleefden het. Dat gold ook voor het slachtoffer in Hasselt.

"Er is een derde situatie bekend waarbij een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was", zei de Belgische minister Hilde Crevits dinsdag. "Die persoon is later overleden." De betreffende instelling is volgens haar onder verscherpt toezicht geplaatst.

De vierde situatie die het OM onderzoekt kwam naar voren door een bezoek van de inspectie. Die zou daar een "ernstige gebeurtenis" hebben ontdekt die niet was gemeld.

De voorvallen in het tehuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke zouden in 2020 hebben plaatsgevonden, maar zijn nog altijd niet opgelost. Het incident in het Limburgse Hasselt dateert van mei dit jaar.