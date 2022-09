Voor de derde dag op rij zijn honderden Iraniërs de straat opgegaan om hun boosheid te uiten over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De jonge vrouw overleed vorige week nadat ze was opgepakt voor overtreding van de islamitische kledingvoorschriften.

Grote groepen demonstranten verzamelden zich maandag in de hoofdstad Teheran. Op beelden is te zien hoe ze 'dood aan de dictator' schreeuwen. Leuzen gericht tegen ayatollah Khamenei, de hoogste leider van het land.

De politie gebruikte volgens staatspersbureaus wapenstokken en traangas om het protest de kop in te drukken, meerdere demonstranten werden gearresteerd.

De onrust ontstond vorige week toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Amini zou haar hoofd niet goed hebben bedekt en daarmee de islamitische kledingvoorschriften hebben overschreden.

Mahsa Amini (22) overleed volgens haar familie door mishandeling van de Iraanse politie. Mahsa Amini (22) overleed volgens haar familie door mishandeling van de Iraanse politie. Foto: Reuters

Ze werd overgebracht naar een politiebureau in Teheran, waar ze volgens de politie stierf door hartproblemen. Critici zeggen dat ze door agenten is geslagen. Volgens de Britse krant The Guardian zou op een CT scan een botbreuk en een bloeding te zien zijn.

Demonstranten eisen nu antwoorden. Ook grijpen Iraanse vrouwen het moment aan om te strijden tegen de strikte regels en de religieuze politie. Zo zijn er beelden van vrouwen die hun hoofddoek afdoen en ermee in de lucht zwaaien. Op onderstaande video is te zien hoe een vrouw uit woede haar hoofddoek in brand steekt.

Het protest breidt zich ondertussen uit naar andere delen van Iran. Ook in de provincie Koerdistan, waar Mahsa Amini woonde, werd gedemonstreerd. Daar vielen volgens een mensenrechtenorganisatie vijf doden toen agenten gericht het vuur openden op demonstranten. Staatsmedia spreken dat bericht tegen.



De Iraanse politie reageerde maandag op de ophef over de dood van Mahsa Amini. Tijdens een persconferentie sprak de politiecommandant Hossein Rahimi volgens CNN van een 'onfortuinlijk incident'. De jonge vrouw zou na haar arrestatie geen lichamelijk letsel hebben opgelopen. De politie had er volgens de commandant 'alles aan gedaan' om haar in leven te houden.