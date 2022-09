Een Amerikaanse rechter heeft de tot levenslang veroordeelde Adnan Syed (41) na ruim twintig jaar vrijgelaten. De man werd in 2000 veroordeeld voor de moord op zijn achttienjarige ex-vriendin.

Syed was een zeventienjarige middelbare scholier toen hij in 1999 werd gearresteerd voor de moord op zijn ex-vriendin en voormalig klasgenoot. De vrouw werd gewurgd en begraven gevonden in een park in Baltimore.

De verdachte hield de afgelopen 23 jaar vol dat hij onschuldig was. Het aanvechten van zijn levenslange gevangenisstraf leverde al die jaren niets op. Maar daar bracht de rechter in Baltimore maandagavond verandering in.

De rechter sprak Syed vrij nadat aanklagers met twee nieuwe verdachten kwamen. De officieren van justitie zeiden niet langer overtuigd te zijn van Syeds schuld en de bewijsvoering tijdens het proces.

In afwachting van een mogelijke nieuwe rechtszaak wordt Syed onder huisarrest geplaatst. De rechter geeft de aanklagers dertig dagen om een beslissing te nemen.

De zaak werd wereldwijd bekend nadat de misdaadpodcast Serial er in 2014 aandacht aan besteedde. In de bewuste aflevering onderzoekt podcastmaker Sarah Koenig uit of Syed daadwerkelijk de moordenaar van zijn jeugdliefde is.

Op bovenstaande beelden is te zien hoe Adnan Syed de rechtbank als vrij man verlaat.