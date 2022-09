Orkaan Fiona heeft tot stroomuitval en zware overstromingen geleid op het Caraïbische eiland Puerto Rico, dat toebehoort tot de Verenigde Staten. De storm kwam zondag aan land.

Windsnelheden liepen op tot 140 kilometer per uur. Vanwege het natuurgeweld blijven scholen en kantoren maandag dicht op Puerto Rico. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het eiland. Dat betekent dat autoriteiten noodhulp kunnen bieden zoals gebruikelijk is bij rampen. Over eventuele slachtoffers op Puerto Rico is nog niets bekend.

Als gevolg van de storm zijn grote delen van Puerto Rico onder water komen te staan. Zeehavens en de belangrijkste luchthaven op het eiland in het Caraïbische gebied zijn gesloten.

Ook zijn meerdere wegen onbegaanbaar door de overstromingen. In Utuado, een gemeente in de bergachtige regio Cordillera Central, is een brug waarover een snelweg liep ingestort. De brug was juist gebouwd nadat orkaan Maria in 2017 de vorige brug had verwoest. Die orkaan was de zwaarste in de eilandgeschiedenis.

Orkaan trekt ook over Dominicaanse Republiek

Volgens de autoriteiten is de elektriciteitsvoorziening maandag deels weer hersteld. Maar op sommige delen van het eiland duurt het nog dagen voordat mensen weer stroom hebben.

Fiona trekt maandag in noordwestelijke richting over de Dominicaanse Republiek. De storm gaat ook over de Turks- en Caicoseilanden. Eerder deed Fiona onder meer het Frans-Caraïbische eiland Guadeloupe aan. Daar kwam iemand om het leven toen zijn huis werd meegesleurd in een overstroming.

Puerto Rico is een gemenebest van de VS. Dat betekent dat het grondgebied wel toebehoort tot de VS, maar geen deel uitmaakt van het land.