Toen Salman Al Nabahin een half jaar geleden aan het werk was in zijn olijfboomgaard in Gaza, stuitte hij op een schat. Bij het planten van bomen ontdekte de boer een mozaïeken vloer uit het Byzantijnse tijdperk (ongeveer 330 tot 1453 na Christus).

Al Nabahin probeerde te achterhalen waarom sommige bomen niet goed wortel hadden geschoten. Hij en zijn zoon begonnen te graven tot zijn zoon met zijn schop op iets hards stootte. Het bleek om een mozaïeken vloer te gaan.

"Ik zocht de vondst op via internet. We kwamen erachter dat de vloer uit de Byzantijnse tijd komt", zegt de boer tegen persbureau Reuters. "Ik zie het als een dierbare schat. Het is geen persoonlijk eigendom, het is van alle Palestijnen."

De mozaïeken vloer bestaat uit tegels waarop onder meer gekleurde vogels, konijnen en honden staan afgebeeld. Volgens experts is het een van de belangrijkste archeologische vondsten in Gaza.

Gaza was in de oudheid een belangrijke handelsplek voor volken als de oude Egyptenaren, de Filistijnen en de Romeinen. Er bevinden zich daarom veel oude schatten in de grond. Volgens het ministerie van Toerisme en Oudheden werken lokale experts samen met Franse onderzoekers om meer te weten te komen over de mozaïeken vloer.