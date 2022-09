Een orkaan met de naam Fiona is aan land gekomen op Puerto Rico en dreigt dat Caribische gebied van de Verenigde Staten te teisteren met "catastrofale" overstromingen en modderstromen. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Het kwetsbare elektriciteitsnet van het Amerikaanse eiland met 3,3 miljoen inwoners is al uitgeschakeld.

Het NHC, dat de storm als een orkaan van categorie 1 categoriseert, meldt aanhoudende windsnelheden van 140 kilometer per uur.

Sinds zondagochtend (lokale tijd) zijn regen en windstoten op Puerto Rico in hevigheid toegenomen. De autoriteiten hebben meer dan honderd schuilplaatsen geopend en stranden en casino's gesloten. Inwoners werden verzocht onderdak te zoeken. Ook zijn havens gesloten en zijn vluchten vanaf de belangrijkste internationale luchthaven van Puerto Rico geannuleerd.

In Utuado, een gemeente in de bergachtige regio Cordillera Central ten noorden van de stad Ponce, is een brug ingestort. Op Twitter gaan beelden rond waarop te zien is hoe het water de overblijfselen van de brug wegspoelt. De brug was gebouwd nadat orkaan Maria in 2017 de vorige brug had verwoest.

Komende dagen groeit Fiona nog in sterkte

Ook op de Dominicaanse Republiek, ten westen van Puerto Rico, worden hevige modderstromen en veel neerslag verwacht. Dat gebeurt naar verwachting naarmate de storm richting het noordwesten raast.

De storm bereikte op ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de stad Ponce, in het zuiden van Puerto Rico, al aanhoudende winden van bijna 130 kilometer per uur. Dat maakt Fiona een orkaan van categorie 1, aldus het NHC.

Orkaan Fiona groeit de komende 48 uur vermoedelijk nog in sterkte terwijl ze zich via Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek over de zuidwestelijke Atlantische Oceaan beweegt.

Biden heeft noodverklaring goedgekeurd

De Amerikaanse president Joe Biden keurde zondag een noodverklaring voor Puerto Rico goed waarmee hij het noodagentschap FEMA machtigt om rampenbestrijding te coördineren en noodmaatregelen te nemen.

Het elektriciteitsnet van Puerto Rico is kwetsbaar sinds orkaan Maria in september 2017 de grootste stroomstoring in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte. In die categorie 5-storm verloren 1,5 miljoen klanten elektriciteit toen 80 procent van de hoogspanningslijnen werden uitgeschakeld.

Er is tot nu toe één dode gemeld die verband houdt met Fiona. Op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe werd zaterdag een man dood aangetroffen nadat zijn huis was weggevaagd door overstromingen.