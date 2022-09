Duitsland heeft de coronamaatregelen voor de herfst en winter aangekondigd. Van 1 oktober tot 7 april geldt in ieder geval één set maatregelen, die de Duitse overheid "winterbanden" noemt. Als de pandemie tóch uit de hand loopt, moeten volgens de overheid de "sneeuwkettingen" erom. Wat houdt dit precies in?

Maatregelen genaamd 'winterbanden' houden onder meer in dat de mondkapjesplicht gedeeltelijk terugkomt. Deze regels gelden vanaf 1 oktober.

Duitsers moeten straks een mondmasker dragen in langeafstandstreinen, bij de dokter en in het ziekenhuis. Op sommige zorglocaties, zoals ziekenhuizen en verpleegafdelingen, moeten bezoekers ook een negatieve coronatest laten zien.

Als er lokaal een coronabrandhaard uitbreekt, mogen deelstaten zelf aanvullende regels invoeren. Je moet dan denken aan een mondkapjesplicht in bussen, restaurants, musea of sportverenigingen.

Scholen en kinderdagverblijven kunnen coronatests verplichten. Scholen mogen daarnaast ook overgaan op een mondkapjesplicht. Deze set met maatregelen moet volgens de Duitse overheid genoeg zijn voor een rustig verloop van het coronavirus.

Als er toch een "concreet gezondheidsgevaar" opdoemt in Duitsland, komen de zogenoemde 'sneeuwkettingen' uit de kast. Dat houdt in dat de landelijke overheid regels voor het hele land kan opleggen.

Maatregelen zijn bijvoorbeeld de mondkapjesplicht bij buitenevenementen waar mensen geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Evenementen binnen met publiek krijgen dan ook een mondkapjesplicht.

Wanneer de 'sneeuwkettingen' om de 'winterbanden' heen moeten, is niet helemaal duidelijk in de beeldspraak van de Duitse overheid. De strengere regels gaan in als een deelstaat een risico ziet "voor het functioneren van het gezondheidssysteem van het hele land of een specifieke regio", aldus de overheid.

Maar waarom zijn al deze maatregelen nodig? Het einde van de pandemie lijkt toch in zicht te komen? Het aantal besmettingen neemt naar verwachting weer toe als het kouder wordt. Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach is Duitsland nu "goed voorbereid".

Het ministerie van Volksgezondheid belooft verder dat er voldoende verse coronavaccins zullen zijn, ook de vaccins die aangepast zijn aan de omikronvariant van het virus. Deze peppen het immuunsysteem op tegen COVID-19.

De Nederlandse minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) benadrukt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om het virus in toom te houden. Hij hoopt deze winter geen maatregelen te hoeven invoeren. Laat staan dat Kuipers regels oplegt in de aanloop naar mogelijke nieuwe besmettingen, zoals in Duitsland gebeurt.

De Nederlandse overheid werkt wel met een "maatregelenladder". Daarin staan eventuele coronamaatregelen voor verschillende sectoren, zoals taxivervoer en slachthuizen. Maandag wordt de eerste omikronprik gezet in Nederland.