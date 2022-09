De Europese Commissie wil 65 procent van het aantal EU-subsidies voor Hongarije stopzetten. Dat komt neer op ruwweg 7,5 miljard euro, zegt Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting). De maatregel is bedoeld om de Hongaarse premier Viktor Orbán te dwingen iets te doen tegen de corruptie en fraude met EU-geld in het land.

Het is voor het eerst dat de Commissie ingrijpt via de EU-begroting. De lidstaten van de Europese Unie hebben drie maanden de tijd om over het voorstel te stemmen.

Uiteindelijk is er een meerderheid van stemmen nodig. Het is dus niet mogelijk dat er een enkel land voor de straf gaat liggen.

Volgens Hahn heeft de regering al beterschap beloofd. Als het land de beloftes omzet in nieuwe wetten en praktische maatregelen, kan de EU nog gerustgesteld worden. "Ze moeten nu leveren", benadrukt de Oostenrijker.

De 7,5 miljard euro in kwestie komt neer op 5 procent van het geschatte bruto binnenlands product (bbp) van 2022 van het land.

Orbán ontliep eerdere financiële sancties

Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) vond tussen 2015 en 2019 onregelmatigheden bij bijna 4 procent van de Hongaarse uitgaven van EU-geld. Daarmee scoorde het land het slechtst van de 27 Europese lidstaten.

De OLAF besloot in 2016 dat de Hongaarse regering vanwege fraude ruim 280 miljoen euro moest terugbetalen die aan de metro van Boedapest zou zijn uitgegeven. Maar Hongarije kon de financiële straffen steeds ontlopen dankzij politiek getouwtrek en ingewikkelde procedures.

De Commissie beschuldigt Orbán er ook van dat hij de rechtspraak, media, stichtingen en universiteiten onderdrukt. Daarnaast heeft hij volgens de Commissie de rechten van migranten, homo's en vrouwen ingeperkt.

'Hongarije geen volwaardige democratie meer'

Vorige week verklaarde het Europees Parlement dat Hongarije niet meer kan worden beschouwd als een volwaardige democratie. Het parlement wil dat het land ook geen geld uit het coronaherstelfonds krijgt. De Commissie heeft nog geen besluit genomen over het door Hongarije ingediende herstelplan.

Orbán, die zichzelf een "vrijheidsstrijder" noemt, is sinds 2010 aan de macht. Hij ontkent dat Hongarije corrupter is dan andere EU-landen.