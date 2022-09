De autoriteiten in het zuidwesten van Japan hebben ruim vier miljoen inwoners opgeroepen te evacueren vanwege de naderende supertyfoon Nanmadol. Naar verwachting komt de supertyfoon zondag aan land.

Het Japanse weerbureau heeft een zeldzame "speciale waarschuwing" uitgegeven voor de regio's Kagoshima en Miyazaki op het eiland Kyushu. Het bureau doet dat alleen als het weeromstandigheden verwacht die zich meestal slechts één keer in meerdere decennia tijd voordoen.

Volgens de weerdienst is er een kans op "ongeëvenaard" gevaar door de harde wind, stormvloeden en stortregens. De weerdienst waarschuwt voor een recordhoeveelheid regen, waardoor rivieren mogelijk overstromen en aardverschuivingen kunnen ontstaan.

De supertyfoon komt naar verwachting zondagavond (lokale tijd) aan land in Japan en trekt tot woensdag in noordoostelijke richting over het hoofdeiland van Japan. Mogelijk valt in het zuiden van Kyushu tot 500 millimeter regen. Windstoten kunnen oplopen tot 250 kilometer per uur.

Premier drukt mensen op het hart om overdag te vluchten

Zondagochtend (lokale tijd) had een deel van het land al te maken met hevige regen en windstoten. In de steden Kagoshima, Kumamoto, Nagasaki en Miyazaki zaten al ongeveer 100.000 inwoners zonder stroom. Treinreizen, vluchten en overtochten per veerboot zijn geannuleerd en veel winkels, waaronder supermarkten, hebben hun deuren gesloten.

"Blijf alstublieft weg van gevaarlijke plekken en ga over tot evacuatie als u ook maar enigszins het idee heeft dat u gevaar loopt", zei de Japanse premier Fumio Kishida op Twitter, na noodoverleg met zijn regering. "Het zal gevaarlijk zijn om 's nachts te evacueren. Verplaatst u zich alstublieft naar een veilige locatie als het nog licht is buiten."

Tienduizenden inwoners zijn inmiddels al naar schuilplaatsen gevlucht. Evacueren is niet verplicht. In het verleden hebben de Japanse autoriteiten bij noodweer veel moeite gehad inwoners te overtuigen tijdig een veilige schuilplek op te zoeken.