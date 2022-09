Onrust en gewelddadige protesten zijn aan de orde van de dag in Haïti. De situatie is zo nijpend dat als het geweld aanhoudt, de humanitaire situatie in het land alleen maar verslechtert. Daarvoor waarschuwt de woordvoerder van secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN), meldt persbureau Reuters.

Duizenden demonstranten eisen het aftreden van premier Ariel Henry. Hij schafte de brandstofsubsidies af, waardoor de prijzen van benzine en diesel omhoogschoten.

Haïti kampt met een enorme kostencrisis. De inflatie heeft het hoogste niveau in tien jaar bereikt en 40 procent van de inwoners is afhankelijk van voedselhulp om te kunnen overleven.

De demonstranten protesteren ook tegen de forse toename van bendegeweld. Gevechten tussen rivaliserende bendes hebben al honderden doden geëist. Nog eens duizenden mensen zijn ervoor op de vlucht geslagen.

Alleen al in de hoofdstad Port-au-Prince kwamen in juli in tien dagen tijd meer dan tweehonderd mensen om het leven door bendegeweld, blijkt uit cijfers van de VN.

Leven in angst

Ook de protesten verlopen gewelddadig. Demonstranten gooien met stenen, brandende autobanden blokkeren de straten en er wordt geschoten.

Inwoners van Haïti zeggen tegen de BBC dat ze vanwege het geweld in angst leven. In de noordelijke stad Gonaïves werden openbare gebouwen en woningen aangevallen en geplunderd. Eerder deze week werden twee journalisten in de buitenwijken van de hoofdstad doodgeschoten, waarna hun lichamen verbrand werden.

Afgelopen donderdag werd een opslagplaats van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN geplunderd. Voedsel dat 100.000 schoolkinderen tot het einde van het jaar had moeten voorzien, werd gestolen.

Gebrek aan drinkwater en aankomende storm

Het aanhoudende geweld bemoeilijkt ook de distributie van voedsel en water. Duizenden mensen hebben daardoor niet genoeg schoon drinkwater. "We zoeken overal, maar het is nergens te vinden", zegt Richardson Adrien, een inwoner van Port-au-Prince, tegen persbureau Reuters.

De komst van de tropische storm Fiona baart ook veel Haïtianen zorgen. Onder meer Puerto Rico kreeg al te maken met hevige storm en regenval, terwijl de storm nog in kracht toeneemt. Het nationale orkaancentrum van de Verenigde Staten heeft gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen en modderstromen.

Door de aankomende storm zijn veel mensen in Haïti nog koortsachtiger op zoek naar drinkwater. Jean-Denis Sévère woont in Fort National, een buitenwijk van Port-au-Prince. Hij moest kilometers afleggen om emmers en flessen met water te vullen. "Anders komen we om van de dorst", zegt hij tegen Reuters.

Haïtianen leggen kilometers af om emmers met water te vullen Haïtianen leggen kilometers af om emmers met water te vullen Foto: Getty Images