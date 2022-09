In de Verenigde Staten zijn zaterdag drie mensen om het leven gekomen nadat twee vliegtuigen in botsing kwamen en neerstortten. Het ongeluk gebeurde in Boulder Country, ten noordwesten van de stad Denver in Colorado. Dat meldt The Denver Post.

Het is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De twee vliegtuigen waren een Cessna 172 en een Sonex Xenos. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

De Cessna 172 Skyhawk is een populair vliegtuig met één motor en plaats voor vier inzittenden. De Sonex Xenos is een licht, zelfgebouwd vliegtuig van aluminium met lage vleugels dat plaats biedt aan twee inzittenden.