Het kabinet draagt opnieuw 7,5 miljoen euro bij aan de berging van olietanker FSO Safer die al jaren voor de kust van Jemen ligt. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) zaterdag gezegd tijdens een bezoek aan het land. De tanker dreigt te gaan lekken of ontploffen als die niet geborgen wordt.

Het toegezegde geld was nodig om een gat in de financiering te overbruggen. Nu is er genoeg geld om te beginnen met de berging. "De Safer is een tikkende tijdbom", aldus Schreinemacher. In mei kwam het kabinet al met hetzelfde bedrag. Toen gebeurde dat tijdens een digitale donorconferentie die was georganiseerd door de Verenigde Naties.

De opslagtanker FSO Safer heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Als het schip gaat lekken of ontploft, kan dat leiden tot een olieramp in de Rode Zee.

Acht jaar geleden brak er een bloedige burgeroorlog uit tussen de regering en de Houthi-rebellen. Sinds die oorlog is er geen onderhoud meer gepleegd aan het roestende vaartuig. Eind januari riep Greenpeace al op de olie over te laden op andere schepen om "een van de grootste olierampen in de geschiedenis" te voorkomen.

Schreinemacher benadrukte tijdens een gesprek met premier Sa'ed in de stad Aden dat de strijdende partijen tot een "duurzame vrede" moeten komen, aldus het ministerie. Het is voor het eerst in veertien jaar dat een Nederlandse minister een bezoek brengt aan Jemen.