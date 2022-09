Polen heeft zaterdag een kanaal geopend dat ervoor zorgt dat scheepvaart vanuit het land niet langer door Russische wateren hoeft te varen. Via het nieuwe kanaal kunnen schepen uit de haven van de Poolse stad Elblag de Oostzee bereiken zonder toestemming van Rusland.

In het groen de nieuwe vaarroute door het Vistula Spitkanaal

De Poolse schepen moesten tot nu toe langs de landtong de Wislaschoorwal varen, die deels in de Russische enclave Kaliningrad ligt. Het nieuwe kanaal is gegraven door het Poolse deel van de landtong. Nu is het alleen nog toegankelijk voor kleine boten, maar over een jaar moet het kanaal breed en diep genoeg zijn voor grote schepen.

"We wilden deze doorgang aanleggen zodat we geen toestemming meer hoeven te vragen aan een land dat niet vriendelijk voor ons is", zei de Poolse president Andrzej Duda bij de openingsceremonie.

Ecologen hebben kritiek op het Poolse project, omdat het de zoutgraad in het water van de Wislahaf, achter de Wislaschoorwal, zou aantasten. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor dieren en planten in het gebied. Ook vinden sommige mensen dat de aanleg onnodig was en te veel geld heeft gekost, namelijk zo'n 420 miljoen euro.