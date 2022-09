De eigenaar van een karaokebar in Vietnam waar begin deze maand een dodelijke brand woedde, is opgepakt. De brandveiligheid in zijn zaak zou niet op orde zijn geweest. Bij de brand kwamen 32 mensen om het leven.

De Vietnamese politie heeft bevestigd dat de 42-jarige eigenaar gearresteerd is omdat hij de regels heeft overtreden die brand moeten voorkomen. Hij blijft in elk geval vier maanden vastzitten, terwijl de politie onderzoek doet.

Het vuur ontstond in een gebouw met zo'n dertig karaokekamers ten noorden van Ho Chi Minhstad. Vooral de tweede en derde verdieping werden getroffen. Naast de 32 doden waren er zeventien gewonden.

Volgens staatsmedia was het trappenhuis geblokkeerd door dichte rook. Veel mensen sprongen van het balkon naar beneden en liepen daarbij botbreuken op.