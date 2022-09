Het dodental als gevolg van de overstromingen in Pakistan is opgelopen tot ruim vijftienhonderd. Bovendien worden er meer overstromingen verwacht in het land, dat voor een derde onder water staat.

Onder de doden zijn ruim 500 kinderen. Volgens UNICEF hebben bovendien 3,4 miljoen kinderen "onmiddellijke, levensreddende hulp" nodig.

Hoewel het water in sommige gebieden inmiddels daalt, zijn de autoriteiten bang dat hevige regenval in delen van buurland India ertoe kan leiden dat rivieren in Pakistan buiten hun oevers treden.

De provinciale rampenbestrijdingsautoriteit heeft geadviseerd inwoners van sommige gebieden te evacueren om te voorkomen dat er meer eigendommen en levens verloren gaan.

De overstromingen in Pakistan hebben tot nu toe al voor bijna 30 miljoen euro aan schade veroorzaakt.

37 Beelden tonen hoe Pakistanen vluchten voor vloedgolf

Ruim 33 miljoen inwoners getroffen door het water

Ruim 33 miljoen inwoners zijn erdoor getroffen - meer mensen dan de hele bevolking van Australië. Onder hen zijn 16 miljoen kinderen.

Het kantoor van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zegt tegen persbureau Bloomberg dat verwacht wordt dat de overstromingen in een deel van de gebieden binnen twee tot drie weken voorbij zijn. Het kan nog wel drie maanden duren voordat geen enkel gebied meer onder water staat.

De hoeveelheid neerslag in heel Pakistan is volgens de meteorologische dienst twee keer zo groot als gebruikelijk. In de provincies Beloetsjistan en Sindh is vier keer zo veel neerslag gevallen als gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Volgens wetenschappers is de hevige regenval het gevolg van klimaatverandering.