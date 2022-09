Door overstromingen na zware regenval in het midden van Italië zijn volgens de reddingsdiensten minstens acht mensen om het leven gekomen. Vier anderen worden nog vermist, meldt het Italiaanse persbureau ANSA vrijdag.

De slachtoffers vielen in drie steden in de provincie Ancona, in het midden van Italië.

"Ik volg de ontwikkelingen van de zeer ernstige meteorologische crisis die onze regio treft en de bijkomende reddingsoperaties. Dit zijn momenten van extreme bezorgdheid", schrijft president Francesco Acquaroli van de regio de Marken, waar Ancona onder valt, op Facebook.

Donderdag riepen de autoriteiten bewoners er al toe op hoger gelegen gebied op te zoeken vanwege plotselinge overstromingen.

Op videobeelden is te zien dat straten in steden zijn veranderd in kolkende rivieren. Er zou op sommige plekken meer dan 400 millimeter regen in twee tot drie uur tijd zijn gevallen.