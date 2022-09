De vondst van botten in koffers in Nieuw-Zeeland vorige maand heeft geleid tot een arrestatie in Zuid-Korea. Een 42-jarige vrouw is er woensdag opgepakt op verdenking van moord op twee kinderen.

De menselijke resten van de twee kinderen werden vorige maand aangetroffen in koffers op een veiling in Auckland. Een nietsvermoedende familie had de koffers gekocht, vond de botten en belde meteen de politie.

Die meldde later dat de kinderlichamen waarschijnlijk al jaren in de koffers in een opslagruimte lagen. De kinderen zouden tussen de vijf en tien jaar oud zijn geweest.

De Koreaanse autoriteiten, die op verzoek van de Nieuw-Zeelandse politie naar de vrouw zochten, hebben haar volgens The Guardian in de stad Ulsan gearresteerd. De Koreaanse vrouw blijft in Zuid-Korea vastzitten totdat zij aan Nieuw-Zeeland kan worden uitgeleverd.

Eind vorige maand meldden de autoriteiten in Auckland op zoek te zijn naar een in Korea geboren vrouw met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Zij is mogelijk een familielid en misschien zelfs de moeder van de overleden kinderen.