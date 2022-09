Sinds maandag woeden bosbranden ten westen van Bordeaux. Volgens een brandweercommandant zijn de branden inmiddels 'ingesloten', maar het vuur is nog niet onder controle. Inmiddels is 3700 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan. Alleen al woensdag zijn zo'n duizend inwoners geëvacueerd. Het totale aantal evacués in de afgelopen dagen is hiermee opgelopen tot ruim 1800.

De Franse krant Le Monde meldt dat het vuur in het dunbevolkte gebied woensdag op verschillende plekken oplaaide. Dat kwam onder anderen door krachtige windvlagen. Het blussen werd daardoor lastiger. Ruim duizend brandweerlieden, elf blushelikopters en -vliegtuigen en driehonderd vrachtwagens, bestrijden de bosbrand.

Bewoners van het dorp Saumos, waar het vuur uitbrak, moesten hun huizen maandagavond en dinsdag al verlaten. Dinsdag werd het evacuatiebevel uitgebreid naar een deel van het nabijgelegen Sainte-Hélène.

Woensdag zorgde onder meer "intense en onaangename rook" richting Sainte-Hélène ervoor dat nog eens duizend mensen moesten vertrekken, meldt de nieuwszender France Info. De 1840 evacués zijn opgevangen bij bekenden of in het dorp Castelnau-de-Médoc, ten noordwesten van Bordeaux.

Het departement Gironde is deze zomer zwaar getroffen door bosbranden. In totaal ging zo'n 30.000 hectare in vlammen op. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van de gemeente Utrecht.