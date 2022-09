De rechtse oppositiepartijen in Zweden hebben een meerderheid behaald in het parlement. De kans is groot dat zij samen gaan regeren. Bij het bekendmaken van de uitslag woensdagavond maakte de sociaaldemocratische premier Magdalena Andersson haar aftreden bekend.

Het verkiezingsresultaat moet officieel nog bevestigd worden. Maar met nog slechts een klein aantal te tellen stemmen gaf Andersson toe dat het rechtse blok heeft gewonnen. Andersson, die vorig jaar de eerste vrouwelijke premier van Zweden werd, zei dat ze donderdag haar ontslag zal indienen bij het Zweedse parlement.

De vier rechtse partijen komen voorlopig uit op 176 zetels in het 349 zetels tellende parlement, tegen 173 voor de centrumlinkse partijen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Zweedse verkiezingsautoriteit.

Lange tijd waren de rechtse partijen verwikkeld in een nek-aan-nekrace met een centrumlinks blok. Nadat zondag 93 procent van de stemmen was geteld, bleek al dat het rechtse blok nipt zou gaan winnen. De sociaaldemocratische partij van Andersson is met meer dan 30 procent van de stemmen wel de grootste partij.

Straks is het aan de rechtse oppositiepartijen om een regering te vormen. Dat zou ook betekenen dat de anti-immigratie- en nationalistische partij Zweden Democraten voor het eerst directe invloed krijgt op het regeringsbeleid in het land.

Zweden Democraten werd niet alleen de tweede partij van Zweden, maar haalde ook de conservatieve Gematigde Uniepartij van Ulf Kristersson in. Toch is het waarschijnlijk dat Kristersson premier wordt. In dat scenario is het een optie dat Zweden Democraten het nieuwe kabinet gedoogsteun gaat geven.