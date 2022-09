Talloze dieren in Oekraïne zijn aan hun lot overgelaten toen hun baasjes moesten vluchten voor het Russische geweld. Om in kaart te brengen hoe de dieren het best geholpen kunnen worden, reizen dierenbeschermers van House of Animals woensdag af naar het land. Met de winter op komst is hulp waarschijnlijk extra hard nodig, benadrukt de stichting.

"Ik bereid me voor op veel ellende", zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals, tegen NU.nl. Vanmiddag reist ze met drie anderen naar Lviv, vlak bij de Poolse grens. Daar wordt de groep opgehaald door Oekraïense collega's.

Soeters maakt zich grote zorgen om de winter. Die kan in Oekraïne namelijk erg streng zijn. "Sinds de oorlog zijn duizenden huisdieren op straat terechtgekomen", zegt ze. "Ze zijn het leven op staat niet gewend. Door een gebrek aan voedsel en de lage temperaturen kunnen ze sterven."

Ook vee is in gevaar. Zo moesten boeren in de stad Mykolaiv onlangs huis en haard verlaten. De achtergebleven koeien hebben nauwelijks te eten en sommige dieren zijn gewond geraakt door kogels. De stichting heeft onlangs een reddingsactie gefinancierd en kilo's hooi gestuurd. De operatie verloopt echter stroef door de beschietingen.

Particuliere initiatieven steunen

De oorlog in Oekraïne duurt volgens Soeters veel langer dan verwacht. "Inwoners dachten de dieren kort alleen te hoeven laten. Maar ze kunnen tot op de dag van vandaag niet naar huis."

"Gelukkig zijn er veel mooie projecten opgestart door particulieren", gaat ze verder. "Zo zijn mensen in gevaarlijke gebieden gebleven om dieren op te vangen. Deze mensen willen wij steunen."

Nadat de dierenbeschermers zijn opgehaald in Lviv, reizen ze door naar hoofdstad Kyiv. Vanuit daar zullen ze verschillende projecten bezoeken, zoals een opvang waar meer dan drieduizend honden verblijven. Ook gaan ze naar Tsjernobyl, waar vanwege de oorlog een voedselprogramma voor op straat levende dieren is stilgelegd.

Aan het einde van de reis hoopt de stichting in kaart te hebben welke noodhulp Nederland kan bieden, zoals medische ondersteuning, voer en opvang. Over een week keert het team terug naar Nederland.