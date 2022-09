Een strenge wet die abortus in bijna alle gevallen verbiedt, is dinsdag door wetgevers in de Amerikaanse staat West Virginia aangenomen. Wel gelden er uitzonderingen voor slachtoffers van seksueel misbruik, bij incest of gevallen waarin de gezondheid van de moeder in gevaar is.

De strenge wetgeving verbiedt abortus al vanaf een paar dagen na conceptie. Minderjarigen die het slachtoffer van verkrachting of incest zijn, mogen tot veertien weken zwangerschap tot een abortus besluiten. Voor volwassenen in dezelfde situatie geldt een grens van acht weken.

Daarnaast moet de abortus worden uitgevoerd door een arts of osteopaat die daartoe bevoegd is. Andere aanbieders van abortus kunnen hun werkvergunning kwijtraken. Ook lopen zij het risico op een gevangenisstraf. Artsen die wel bevoegd zijn, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden.

De wet gaat nu naar Jim Justice, de gouverneur van West Virginia. Hij zal de wet naar verwachting ondertekenen.

West Virginia is na Indiana de tweede Amerikaanse staat die een strenge antiabortuswet aanneemt. In juni liet het Amerikaanse hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus vervallen. In beide staten hebben Republikeinen de macht.