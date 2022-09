Kenneth Starr is dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden. Starr was de aanklager wiens onderzoek leidde tot de impeachmentprocedure van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton in 1998. Hij stierf in Houston door complicaties na een operatie.

Starr kreeg in de jaren negentig van de vorige eeuw bekendheid door zijn naspeuringen naar het Whitewater-schandaal rond vastgoedinvesteringen van onder anderen Bill en Hillary Clinton.

Zijn bevoegdheid werd later uitgebreid met onderzoek naar de vermeende meineed en belemmering van de rechtsgang door toenmalig president Bill Clinton, die te maken hadden met diens geruchtmakende affaire met stagiaire Monica Lewinsky en seks in het Witte Huis.

Op grond van Starrs onderzoek, ook als boek een groot commercieel succes, stemde het Huis van Afgevaardigden in met de afzetting van Clinton. Maar de Senaat bevestigde die conclusie niet met de vereiste tweederdemeerderheid en liet de president in functie.

Lewinsky reageerde woensdag op Twitter op de dood van Starr. "De dood van Kenneth Starr brengt uiteraard weer lastige gevoelens bij mij naar boven", schrijft ze. "Maar belangrijker is dat het een pijnlijk verlies is voor zijn geliefden."

Starr schreef vier jaar geleden nog een boek over de affaire en zijn onderzoek. Hij erkende toen dat de zaak geen schoonheidsprijs verdient. "Het spijt me dat het onderzoek ons land en Monica Lewinsky zoveel pijn heeft gedaan", stelde hij toen.